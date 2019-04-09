الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 مواجهات حاسمة في البطولات العالمية والاقليمية حيث يواجه ليفربول الانجليزي فريق بورتو البرتغالي ويلعب توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
ويلعب ايضا فريق جيونجنام كوريا الجنوبية وكاشيما انتلرز الياباني وباختاكور أوزبكستان مع السد القطري وبیرسبولیس إيران مع الأهلي السعودي والاتحاد السعودي مع لوكوموتيف طشقند – أوزبكستان في دوري المجموعات بدوري ابطال اسيا لكرة القدم.
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/584418
مشاهدة مباراة الأهلي وبیرسبولیس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/584434
مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/584431
مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/584435
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.