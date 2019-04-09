الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9-4-2019 مواجهات حاسمة في البطولات العالمية والاقليمية حيث يواجه ليفربول الانجليزي فريق بورتو البرتغالي ويلعب توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

ويلعب ايضا فريق جيونجنام كوريا الجنوبية وكاشيما انتلرز الياباني وباختاكور أوزبكستان مع السد القطري وبیرسبولیس إيران مع الأهلي السعودي والاتحاد السعودي مع لوكوموتيف طشقند – أوزبكستان في دوري المجموعات بدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/584418

مشاهدة مباراة الأهلي وبیرسبولیس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/584434

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/584431

مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/584435