شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يعلق على غلاف «الأهرام الرياضي»: «ملناش حصانات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم المنيسي، رئيس مجلة نادي الأهلي، إن ناديه يريد الحصول على حقه بعد غلاف مجلة «الأهرام الرياضي» حول محمود الخطيب، رئيس النادي.

فيما قال عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بنادي الأهلي: «طيب نشتكي لمين؟ أنا واللي زيي ملناش حصانات، لكننا لن نصمت أمام إهانة شعار الأهلي والنادي».

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أضاف «المنيسي»، عبر برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي»: «سقطة مهنية، غلاف الأهرام الرياضى هو نفس غلاف مجلة التايم الأمريكية دون إشارة لذلك».

تابع: «الأهرام الرياضي مؤسسة عريقة، لكن ما حدث في الغلاف المسيء للخطيب له علاقة بالانتخابات الماضية التي انحازت فيها لمحمود طاهر»، على حد تعبيره.

مجلة «الأهرام الرياضى» نشرت غلافا مقتبسًا من مجلة «تايم» الأمريكية يظهر «الخطيب» وكأنه غريق، بعد هزيمة الأحمر بخماسية نظيفة أمام صن داونز.