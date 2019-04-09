شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب أجيرى بحسم مقر إقامة الفراعنة فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب اتحاد الكرة من الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى حسم مقر اقامة الفراعنة خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية وذلك قبل إجراء القرعة وطرحت اللجنة المنظمة 3 فنادق فى القاهرة لاختيار أحدهم لإقامة الفريق فيه خلال فعاليات البطولة.
من جانبه، اكد ايهاب لهيطة ان المدرب المكسيكى لم يحسم أمره حتى الأن بشأن مقر اقامة المنتخب فى البطولة القارية بالاضافة الى أنه استقر على خوض 3 مباريات على أقصى تقدير حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد قبل الكان المقبلة، مشيرًا الى أن تحديد المنتخبات المنافسة وديًا فى البطولة سيكون وفقًا لنتيجة القرعة بالبطولة.
أضاف ايهاب لهيطة أن الجهاز الفنى يركز حاليا على دراسة المدراس التى يحتاج الى مواجهتها خاصة ان البدائل فى كل تصنيف تصل الى 3 منتخبات تقريبًا.
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