اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 والأبيض يستعد للمصرى...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها الفريق الأبيض يطوى صفحة الكونفدرالية ويستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى إياب ربه نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

اخبار الزمالك اليوم ..الأبيض يطوى صفحة الكونفدرالية ويستعد للمصرى



اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 حيث يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لإستئناف تدريباته استعدادا لمواجهة فريق المصري البور سعيدى المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن النادى الأهلى الذى يحل فى الوصافة بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وعادت بعثة الزمالك من المغرب عصر أمس الإثنين بعد التعادل مع حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية بعد العودة أمس الإثنين، على أن يبدأ الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا غدا الأربعاء فى السويس استعدادا لمباراة المصرى وسيستمر المعسكر نظرا من أجل التحضير لمواجهة حسنية أغادير المغربى فى العودة بدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التى ستقام يوم الأحد المقبل، على نفس الملعب بحضور 10 آلاف مشجع، فى موقعة حسم بطاقة التأهل لنصف النهائى الأفريقى.اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 حيث على هامش موقعة المصرى البورسعيدى الذى يبحث فيها الفريق الأبيض عن الفوز ومواصلة الصدارة ينتظر لاعبو ميت عقبة صرف القسط الشهرى الخاص برواتبهم على هامش الاستعدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستقام على ستاد الجيش بالسويس، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

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اخبار الزمالك ..لاعبو الأبيض ينتظرون صرف رواتبهم



اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 حيث على هامش موقعة المصرى البورسعيدى الذى يبحث فيها الفريق الأبيض عن الفوز ومواصلة الصدارة ينتظر لاعبو ميت عقبة صرف القسط الشهرى الخاص برواتبهم على هامش الاستعدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستقام على ستاد الجيش بالسويس، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

اخبار الزمالك..الأبيض يؤجل صرف مكافآت الكونفدرالية



اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 9-4-2019 حيث أجل مسئولو الزمالك صرف مكافآت الكونفدرالية لحين حسم بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما تعادل الفريق سلبيًا مع حسنية أغادير، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يصرف الزمالك المكافآت الفورية بعد حسم البطاقة بشكل رسمى فى المواجهة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس فى موقعة العودة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع للفريق الأبيض؛ لدعم اللاعبين لتحقيق الفوز فى الإياب وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة والتى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها وحصدها لأول مرة فى تاريخ النادى خلال نسختها الجارية.