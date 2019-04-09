شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستقام يوم الخميس القادم، على استاد الجيش بالسويس فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 57 نقطة.

وكانت بعثة الزمالك قد عادت عصر أمس الإثنين إلى القاهرة قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية بعد العودة أمس الإثنين، على أن يبدأ الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا غدا الأربعاء فى السويس استعدادا لمباراة المصرى وسيستمر المعسكر نظرا من أجل التحضير لمواجهة حسنية أغادير المغربى فى العودة بدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التى ستقام يوم الأحد المقبل، على نفس الملعب بحضور 10 آلاف مشجع، فى موقعة حسم بطاقة التأهل لنصف النهائى الأفريقى.