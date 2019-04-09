شكرا لقرائتكم السحر فى الملاعب .. معالج روحانى يؤكد وجود "العفاريت" وقيام لاعبين مصريين مشهورين بمحادثته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثر الحديث فى الأونة الأخيرة عن ظاهرة السحر فى الملاعب المصرية وتعرض لاعبى الأندية للنحس والأعمال التى تمنعهم من التألق وتسجيل الأهداف وهذا وضح جليا من خلال تصريحات من كبراء مسئولى الأندية الأمر الذى دفعهم فى أكثر من واقعة إلى ذبح "العجول" على بوابات النادي ظنا منهم أن هذا يقضى على الشعوذة ويفك الأعمال.

"سوبركورة" تواصل مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق للوقوف على حقيقة هذا الأمر.

قال الشيخ سالم عبد الجليل، ان من يدعى وجود جن وعفاريت فى ادارة الكرة القدم المصرية غير عاقل لان الشيطان لا يصيب الا الوسواس فقط .

وأضاف الشيخ عبد الجليل لا يجوز اطلاقا أن يصدر عن ناس عقلاء بأن الجن والشياطين يؤثرون على اللاعبين فى الملاعب او اى نشاط اخر ، وعندما يصدر هذا القول من ناس مثقفين ومتعلمين وأصحاب شأن عام فى ظل القرن الواحد وعشرين فهذا غير مقبول واذا كان الجن والعفاريت تدير عملية الكرة فاذا نتواصل معها لتدير كل مؤسسات الدولة ؟

وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق قائلا " الجن موجود بالفعل ولكن لا يؤثر على الكورة المصرية ويؤثر فقط على الانسان بالوسواس بعدم الطاعة لله فقط ولكن ان يمتلك الجن القدرة على إحراز لاعب لهدف او طريقة لعب المبارة فهذه خرافات وقال تعالى " ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم " أي من الجهات الأربع ، خاصة وان عملية الكرة اصبحت علم ودراسة وليس موهبة فقط ،

وعن ذبح العجول بقصد فك النحس علق الشيخ عبد الجليل أنه دجل ولكن اذا كان بقصد الصدقة للفقراء فهذا جائز وبمعنى أخر..هل تتخيل اذا فعلت وذبحت عجل قبل صلاة الجمعة وانا غير ملم او مستعد لخطبة الجمعة ان اخطب فى الناس وانصحهم بسبب انى ذبحت عجل؟! ".

الشيخ سالم عبد الجليل

وفى نفس السياق اختلف الشيخ ابراهيم عبد العليم المعالج الروحنى بالقرآن الكريم فيما قاله وكيل وزارة الاوقاف مؤكدا انه يوجد جن وسحر وأبرزهم نوعان وهو سحر يصيب الشخص نفسه وسحر بمحيط المكان يصيب مجموعة وهو ما يتم فى الملاعب.

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وأضاف المعالج الروحنى فى تصريحات خاصة أن السحر بمحيط المكان يحدث وهو ما جاء فى قصة سيدنا موسى فى ساحة كليم عندما جاء السحرة من كل مكان يوم العيد ، فأنذرهم سيدنا موسى من عاقبة إغوائهم للناس، لكنهم اجمعوا على التحدي، وألقوا حبالهم وعصيهم، وسحروا أعين الحاضرين بمن فيهم موسى الذي دخل الخوف قلبه، فأوحى الله اليه أن لا يخف، وان يلقي عصاه، فتحولت إلى حية عظيمة تأكل حباله وعصيهم،هو ما يثبت ان هناك سحر بمحيط الاندية.

وكشف الشيخ عبد العليم مفاجأة لسوبر كورة بان عدد كبير من لاعبى المنتخب والأندية تواصلوا معه لفحك السحر المصابين خاصة اذا كان يلعب فى النادى بمستوى جيد ثم يقل هذا المستوى ، ورفض الشيخ ذكر أسماء من ذهبوا له من نجوم لفك العمل، وتبين ان معظمهم مصابين بالوهم من السحر اما عملية ذبح العجول غير مقبولة لفك النحس او العمل الشيطانى .

الشيخ ابراهيم عبد العليم اشهر راقي بالقرآن في العالم العربي

ونصح المعالج الروحنى لاعبى الاندية المصرية اذا اعتقدوا أنهم مصابين بالسحر ، فلابد ان يقوم الجهاز الفنى واللاعبين بالوضوء والتحصين بذكر الله والصلاة وبعدها لا يبطل السحر او أي عمل شيطانى.