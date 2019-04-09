شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يفاضل بين 3 فنادق لإقامة منتخب مصر فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد الكرة من الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى حسم مقر إقامة الفراعنة خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل إجراء القرعة وطرحت اللجنة المنظمة 3 فنادق فى القاهرة لاختيار أحدهم لإقامة الفريق فيه خلال فعاليات البطولة.

من جانبه، أكد إيهاب لهيطة أن المدرب المكسيكى لم يحسم أمره حتى الآن بشأن مقر إقامة المنتخب فى البطولة القارية، بالإضافة إلى أنه استقر على خوض 3 مباريات على أقصى تقدير حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل الكان المقبلة، مشيرًا إلى أن تحديد المنتخبات المنافسة وديًا فى البطولة سيكون وفقًا لنتيجة القرعة بالبطولة.

وأضاف إيهاب لهيطة أن الجهاز الفنى يركز حاليا على دراسة المدراس التى يحتاج الى مواجهتها، خاصة أن البدائل فى كل تصنيف تصل إلى 3 منتخبات تقريبًا.