بنك مصريستضيف "كأس الأمم الإفريقية توتال، مصر 2019" برعاية Visa

كتب: أحمد أبوعقيل

استضاف بنك مصر "كأس الأمم الإفريقية توتال، مصر 2019" بالمركز الرئيسي وذلك برعاية Visa باعتبارها أحد الرعاة الرئيسيين للبطولة، وتأتى استضافة بنك مصر للكأس الافريقية انطلاقا من شراكته المتميزة مع Visa وفي ضوء استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية توتال، مصر 2019 في نسختها الثانية والثلاثون، بخاصة أن هذه البطولة تتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

و رحب محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالنيابة عن أكثر من 16 ألف موظف بالبنك باستضافة الكأس الافريقية بمقر البنك؛ معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للجنة المنظمة للبطولة الإفريقية ولكافة الفرق الرياضية المشاركة.

وجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الافريقية شهدت نموا ملحوظا واستعادةمصر لدورها المحوريفي القارة الإفريقية على كافة المستويات، مماساهم في تعزيز تعاون مصر مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات.

كما يولى بنك مصر اهتماما خاصا بالرياضة باعتبارها جسر للتواصل بين الشعوب بخلاف أهميتها لبناء اجسام وعقول الشباب، لذا فقد قام البنك بإطلاق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري" مرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية، مما ينعكس على إعادة مكانتها ووضعها على الخريطة الرياضية العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية وكافة الجهات المعنية.هذا ويحرص بنك مصر دائما على تقديم نماذج ناجحة بالمجتمع يتم تعميمها فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.