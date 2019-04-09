بعد معركة دامية.. الملاكم كونورماكجريجور يشيد بزمليه أرتيم لوبوف ويصفحة "بالحيوان المفترس"

ترجمة:أحمد أبوعقيل

أشاد الملاكم كونور مكجريجور بزميله الروسي أرتيم لوبوف بعد فوزه على جيسون نايت في مباراة ملاكمة بوحشية مميتة.

عانى كل من لوبوف و نايت من جروح و كدمات مروعة على الوجه بعد القتال الذي جمعهما مؤخرا.

وغرد مكجريجورعلى صفحته الشخصية: 'يا له من حيوان! فخور بك! قتال مدهش، بولي لطيف وهادئ، وهذا ليس مثله، نريد عقد جديد لهذا المباراة القادمة! لقد تم كسبها وتستحق الآن! يا له من عرض رائع جيسون نايت، احترام كبير!

كان يشير إلى الملاكم "باولي"، الذي صفع لوبوف خلال مواجهة ساخنة الأسبوع الماضي وتعهد بضربه فاقدًا للوعي.

وتسائل لوبوف وهو المنافس الرئيسي لـ ماكجريجور والملاكم الروسي حبيب نورماغوميدوف، عندما شاهد وجهه في المستشفى بعد القتال،: "هل هناك أي لمس؟

كتب كافاناغ: "مبروك للعملاق الروسي ، يا له من قتال!".

قال نايت: "قد يبدو الأمر تقريبيًا ، لكن أرتيم أعطاني المعركة التي أردتها دائمًا !!! الكثير من الاحترام يا أخي !!! حظا جيدا في مساعيك المستقبلية!!'

تم تنظيم الحدث على مدى خمس جولات وأعلن لوبوف فوزه بقرار الأغلبية بعد أن هزم خصمه ثلاث مرات.