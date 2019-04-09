صور | المذيعة الإسبانية “ألبا كاريو” تنتقم من حارس ريال مدريد “تيبو كورتوا”

يواصل حارس مرمى ريال مدريد وزير النساء البلجيكي “تيبو كورتوا” الإبحار في مياه الممثلتين الإسبانيتين “ليز إميليانو وألبا كاريلو”، في نفس الوقت الذي يعاني فيه على الصعيد المهني مع النادي الملكي.

كورتوا خرج من خطط المدير الفني العائد لتدريب النادي الملكي “زين الدين زيدان” في المباريات التي تلت إقالة سانتياجو سولاري من تدريب الفريق.

واستعان زيزو بالحارس الدولي الكوستاريكي “كيلور نافاس” في أول مباراة له مع الفريق أمام سلتا فيجو، وقام بمنح نجله “لوكا زيدان” الفرصة هذا الأسبوع رغم جاهزية كورتوا.

ويعيش كورتوا ظروف سيئة على الصعيد الشخصي منذ نهاية عام 2017، فبعد انفصاله عن والدة أطفاله “مارتا دومينيجيز” بسبب خيانتها مع عارضة الأزياء “إيميلي فاكوتا”، حسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم RT، ارتبط اسمه بالممثلة الإسبانية صاحبة البشراء السمراء “ليز إميليانو” بتبادل رسائل خاصة معها عبر موقع إنستاجرام لتبادل الصور.

لكن ليز إميليانو نفت علاقتها به، وقالت للإعلام الإسباني أنها حتى لا تعرفه.

أما الثانية “ألبا كاريلو” فقد هاجمته دون رحمة وسخرت من مستواه مع منتخب بلجيكا خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، أثناء ردها على برامج المذيع الإسباني الشهير “جوزيه دي لا مورينا” الذي تحدث عن علاقتها العاطفية غير الشرعية مع حارس ريال مدريد.

جوزيه دي لامورينا، صاحب الـ 62 عامًا، طالب ألبا كاريلو بالابتعاد عن كورتوا أثناء تقديمه لبرنامج “هذا المساء” على قناة Telecinco، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة “قد تؤثر على أطفال الحارس في المستقبل”، واستغل الفرصة للتعبير عن غيرته من كورتوا المحظوظ بعلاقته بكاريلو قائلاً “السيدة الشابة كانت جيدة جدًا معه”.

كورتوا القبيح

حاول كورتوا مرارًا وتكرارًا أن ينفي ما ذكر حول خيانته لكاريلو مع ليز، وهو ما شكل صدمة بالنسبة لكاريلو، التي تعمل أيضًا كمذيعة.

Advertisements

وسخرت ألبا كاريلو، قائلة عبر تصريحات نقلتها صحيفة ماركا المدريدية “إذا كان لديك طفلين راقب صافرتك. أنت قبيح جدًا يا سيد كورتوا وتطير بطريقة فضفاضة للغاية”.

وواصلت “أما أنت يا دي لا مورينا فعليك أن تغطي نفسك بالقماش، لانك صديق لكل أصدقائي السابقين، أنا سيدة العناوين الأولى في الصحف، يجب أن تقول أنني سيدة العناوين الرئيسية ولا تتحدث عني بتلك الطريقة”.

وأخيرًا، سخرت ألبا كاريو من كورتوا بعد أن نفى علاقته بها، بقولها “أنت لا تركز على كرة القدم يا كورتوا، انظر لما فعلته في منتخب بلدك مؤخرًا، تسببت في هدف مثير للضحك”.

وفاز المنتخب البلجيكي في المباراة التي تحدثت عنها كاريلو، وذلك كان أمام المنتخب الروسي في الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات يورو 2020 يوم 21 مارس الماضي.

وتقدم المنتخب الملقب بـ “الشياطين الحمر” بهدف للاعب وسط إيفرتون “تيليمانس” في الدقيقة 14 وعدل جناح روسيا تشيريشيف النتيجة في الدقيقة 16 بسبب خطأ كورتوا الفادح على حدود منطقة الجزاء.

ووفي نهاية الشوط الأول أعاد هازارد الأمور لنصابها بتسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وتتصدر بلجيكا المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن قبرص وروسيا وكازاخستان واسكتلندا، بينما تتذيل سان مارينو دون نقاط.

ويستأنف منتخب بلجيكا مشواره في التصفيات بمباراتين في شهر يونيه المقبل أمام كازاخستان واسكتلندا بالجولتين الثالثة والرابعة.