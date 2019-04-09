رياضة | عشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير 9-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير 9-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح بطل WWE العالمي الجديد سيث رولينز أحداث عرض الرو لهذا الأسبوع بدخوله إلى الصالة متفاخرا بحزامه الكبير وسط تشجيع كبير من الجماهير المحتشدة في الصالة، وأعيدت مشاهد من مواجهته أمام الوحش البشري بروك ليسنر والتي انتهت بانتزاعه للحزام في افتتاح مهرجان الأحلام الرسلمينيا 35 ليلة أمس.

النزال الأول: بطولة زوجي الرو

فريق زاك رايدر وكيرت هواكينز -يهزم- فريق داش وايلدر وسكوت داوسن

دخل النجم بارون كوربين إلى الحلبة وقوبل باستهجان كبير للغاية من الجماهير وتحدث عن مواجهته أمام الأسطورة كيرت انجل في ختام مشواره فوق حلبات المصارعة، لكنّه تعمّد أغاظتهم أكثر وأكثر عندما تحدث عن عدم أحقية انجل بالتواجد معه في الحلبة ذاتها، وأكد أنه الأفضل على الإطلاق وأنه تفوّق على نجم أولمبي ولذلك فإنه يستحق ميدالية ذهبية خاصة.

النزال الثاني

أليكسا بليس -تهزم- بــايــلــي

دخلت بطلة سيدات الرو وسماكداون الجديدة بيكي لينش إلى الحلبة وحظيت بترحيب مميز من الجمهور بينما أعيدت لقطات من مواجهتها أمام تشارلوت فلير وروندا راوزي في مهرجان الرسلمينيا 35 الليلة الماضية، وعبّرت عن سعادتها بتحقق الحلم الكبير بعد أن كانت تعمل في حانة قريبة من الصالة قبل تسع سنوات فقط.

النزال الثالث

فريق ريكوشيت وألييستر بلاك -يهزم- فريق بوبي روود وتشاد غيبل

ظهر النجم إلايس من إحدى الغرف خلف الكواليس وتحدث عن فقرته الموسيقية الخاصة في مهرجان الأحلام الليلة الماضية، وقال إنه قدّم أفضل عرض في تاريخ الرسلمينيا على الإطلاق، لكنّه تعرّض للمقاطعة مرّة أخرى من قبل جون سينا، وقال إنه سيقدم عرضا جديدا هذه الليلة لكنّه لن يسمح لأحد بمقاطعته، ولن بالأطاحة بكل من يفكر بمقاطعته مرّة أخرى، حتى إن كان فينس مكمان نفسه.

النزال الرابع

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دين أمبروز -ضد- بوبي لاشلي

دخل "المجنون" دين أمبروز إلى الحلبة واستعد لخوض المواجهة الأخيرة لها مع WWE أمام النجم بوبي لاشلي الذي دخل إلى الصالة بشكل بطيء وتحدث مساعده ليو راش قائلا إن بإمكانه المغادرة وألّا يقلق على زوجته رينيه يونغ لأنه سيقوم بمرافتها في الرحلات بدلا منه، وهو ما أشعل معركة عنيفة للغاية انتهت بتحطّم أمبروز فوق طاولة المعلقين بعد أن جهزها للإطاحة بخصمه لاشلي.

النزال الخامس: لقب القارّات

فين بالور -يهزم- سامي زين

احدث سامي زين للجماهير بعد خسارته للمواجهة وقال إن ردّة فعله تؤكد له أنهم اشتاقوا له بعد ابتعاده كل تلك الشهور، لكنّه على العكس تماما لم يشعر بالاشتياق لأي واحد فيهم، وقال إن الكثير يتحدثون عن كون WWE بيئة تحتوي على الكثير من السموم، ونفى أن يكون أفراد عائلة مكمان هم السبب أو أي من النجوم خلف الكواليس، وهاجم الجمهور قائلا إنهم السبب في ذلك وأنه سئم من النظر إليهم.

النزال السادس: الفائز يحصل على لقبي WWE

سيث رولينز -ضد- كوفي كينجستون

انتهى النزال دون فائز بسبب تدخل النجمين شيمس وسيزارو بشكل مفاجئ ومهاجمتهما لكوفي كينجستون وسيث رولينز بشكل عنيف، وبعد مغادرتهما للحلبة نهض رولينز وتحداهما لخوض مواجهة فرق ضدّه وكينجستون، وهو ما وافق عليه ثنائي فريق ذا بار.

النزال السابع

فريق سيث رولينز وكينجستون -يهزم- فريق شيمس وسيزارو ذا بار

احتفل كوفي كينجستون وسيث رولينز بفوزهما على شيمس وسيزارو بعد مواجهة قوية أمتعت الجماهير في مدينة بروكلين، وحمل كلّ منهما حزامه الكبير وأخذ يستعرض فوق الحلبة، وأظهر كل منهما احترامه الشديد للاخر قبل أن يصعدا إلى زاوية الحلبة، وانتهى العرض على مشهد هتاف الجمهور لهما.