رياضة | رئيس الزمالك يهدد أعداء الأبيض بـ"السيف" ويهاجم سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهدد أعداء الأبيض بـ"السيف" ويهاجم سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر لشريفة الفار عضو مجلس الإدارة، بعدما ترأست بعثة فريق اليد بالمغرب، خلال مواجهته للأهلي بالسوبر الأفريقي.

وكان فريق اليد بالزمالك فاز على الأهلي 38-35 ليتوج بالسوبر الأفريقي ويتأهل لكأس العالم للأندية.

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وقال خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي: "أول مرة سيدة تسافر في تاريخ نادي الزمالك وتحصل على بطولة بمفردها، أشكرك بصفتي رئيس النادي وبصفتي مشجع للزمالك، كنتي واجهة مشرفة في المغرب".

وهدد رئيس نادي الزمالك بقطع ألسنة المرتشيين والمزورين بسيف قام بحمله خلال الفيديو، مهدى من شريفة الفار.

وسخر رئيس نادي الزمالك من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب خسارة الفريق أمام صن داونز بخماسية تاريخية قائلا: "تصريحات سيد عبد الحفيظ المستفزة انقلبت عليه، قال من قبل إن الأهلي جبروت، الله يخربيتك جبت الأهلي الأرض".