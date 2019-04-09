رياضة | أبرز 5 مفاجآت في دوري الأبطال.. برشلونة صاحب النصيب الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 مفاجآت في دوري الأبطال.. برشلونة صاحب النصيب الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي أعرق وأقوى البطولات في القارة العجوز منذ إنشائها، والتي يسعى كبار الأندية الأوروبية لحصدها كل عام لما تمثله من أهمية تاريخية وتسويقية كبرى.

وعلى مر العصور شهدت بطولة تشامبيونزليج العديد من الأندية التاريخية واللاعبين أصحاب القدرات العالية والذين دائما يتألقون خلال منافسات وأحداث البطولة مثل الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كما تشهد دوري الأبطال العديد من المباريات والمفاجأت المثيرة، التي لم يتوقعها جماهير الساحرة المستديرة، حيث تنجح بعض الفرق الصغيرة في التغلب على كبار أوروبا في واقع مخالف لإمكانيات الفريقين.

في إطار ذلك يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 5 مفاجأت غير متوقعة في بطولة دوري الأبطال.

برشلونة 2 - 2 تشيلسي عام 2012

قدم تشيلسي الإنجليزي واحدة من أفضل المباريات في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما نجح في التعادل 2 - 2 مع برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

تقدم البارسا عن طريق سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 30، وأضاف انييستا الهدف الثاني بالدقيقة 43، ورغم طرد جون تيري قائد البلوز، نجح تشيلسي في تقليص الفارق عن طريق البرازيلي راميريس بالدقيقة 46، قبل أن يسجل الأسباني توريس الهدف الثاني بالدقيقة 90.

وشهدت المباراة أهدار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة لركلة جزاء عندما كانت النتيجة 2 - 1 للبارسا، ليتأهل تشيلسي بعدها للمباراة النهائية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز البلوز 1 - 0.

بورتو 1 - 1 مانشستر يونايتد 2004

المباراة التي أظهرت البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بورتو حينها للعالم، نجح بورتو في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب اليونايتد، حيث تغلب الفريق البرتغالي على الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب.

وفي مباراة الإياب تقدم اليونايتد بهدف عن طريق النجم سكولز، قبل أن يخطف بورتو التأهل في الدقيقة 90 بهدف قاتل بواسطة كوستينا، وشهدت هذه البطولة تتويج بورتو باللقب.

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أياكس 4 - 1 ريال مدريد النسخة الحالية

شهدت النسخة الحالية لبطولة دوري الأبطال، أحد أكبر المفاجأت خلال العقد الأخير، وهي تأهل فريق أياكس الهولندي الشاب على حساب ريال مدريد حامل اللقب 3مواسم على التوالي، والبطل التاريخي للبطولة بـ13 لقب.

نجح الفريق الملكي في الفوز بالمباراة الأولى في هولندا بهدفين مقابل هدف، كما توقع معظم الجماهير بسهولة المنافسة وحسم الريال تأهله لربع النهائي دوري الأبطال.

لكن حدثت مفاجأة غير متوقعة في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث تمكن شباب أياكس من الفوز على ريال مدريد برباعية مهينة أمام جماهيره ووسط أرضه، تأهل بها الفريق الهولندي لدور الثمانية، بعد 3 سنوات من سيطرة الملكي على بطولة أوروبا.

سيلتيك 2 - 1 برشلونة 2012

أشهر الصدمات في بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسبة للفريق الكتالوني، برشلونة بكامل نجومه المميزين وعلى رأسهم ليونيل ميسي في مواجهة سيلتك الأسكتلندي صاحب التشكيلة الأضعف.

لكن برغم الاختلاف والفوارق الكبيرة بين الفريقين، نجح سيلتك في تسجيل هدف التقدم عن طريق فيكتور وانياما في الشوط الأول، وفي النصف الثاني من المباراة تمكن توني وات من أضافة الهدف الثاني، قبل أن يحرز ميسي هدف البارسا الوحيد.

وخلال هذه المباراة بلغ استحواذ الفريق الأسكتلندي على الكرة 16% فقط، مع أكمال 166 تمريرة مقارنة ببرشلونة الذي قام بـ955 تمريرة.

روما 3 - 0 برشلونة 2018

الريمونتادا الأشهر خلال منافسات الموسم الماضي بدوري الأبطال، نجح برشلونة في الفوز 4 - 1 على روما الإيطالي بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بذهاب ربع نهائي البطولة.

الجميع توقع حسم الفريق الكتالوني التأهل لنصف النهائي بعد النتيجة الكبيرة خلال المباراة الأولى، لكن لم يفقد ذئاب العاصمة الإيطالية الأمل في الصعود للدور القادم، حيث تمكن روما في لقاء العودة على الأولمبيكو من تسجيل هدف أول عن طريق البوسني دجيكو، قبل أن يضيف دي روسي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 82 تمكن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس من تسجيل هدف التأهل لروما برأسية رائعة، حسمت تأهل الفريق الإيطالي لنصف النهائي بعد فوزه التاريخي على العملاق الكتالوني.