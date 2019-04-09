رياضة | ضياء السيد: ما حدث للأهلي أمام صن داونز "هبوط حاد في الدورة الدموية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: ما حدث للأهلي أمام صن داونز "هبوط حاد في الدورة الدموية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن ماحدث للأحمر أمام صن داونز مثل الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

وقال "ضياء" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نشيد بلاسارتي قبل المباراة بيومين بعد الفوز على الاتحاد".

وأكمل: "الأهلي تعرض لانهيار مفاجئ وهبوط حاد في الدورة الدموية، أي محاولة في هذه المباراة لم تنجح".

وأضاف: "إسبانيا تعرضت بخسارة مثل هذه أمام هولندا، والبرازيل خسروا من ألمانيا بسباعية، وأنا كنت في موقف مشابة عندما خسرت مصر من غانا بسداسية".