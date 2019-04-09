رياضة | نجم البرازيل السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم البرازيل السابق ينصح محمد صلاح بالانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدافع منتخب البرازيل الأسبق آلدايير سانتوس إن الدوري المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي

وقال "آلدايير" في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت" عبر برنامج "ملعب أون": "صلاح يلعب كرة قدم جميلة جدًا، اعتقد أنه مازال أمامه الكثير ليقدمه، ويجب أن يتحلى بالصبر نوعًا ما".

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وأضاف: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين حاليًا، واتمنى أن يفوز ببطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعد فترة غياب طويلة".

واختتم متحدثًا عن الأقاويل التي تتردد بشأن استقبال عروضًا اسبانية للرحيل عن قلعة الريدز: "ريال مدريد سيكون اختيار رائع لصلاح".

يذكر، أن ألدايير يتواجد في زيارة لمصر خلال الأيام الجارية، أكد أنها تلبية لدعوة أحد اصدقائه لمتابعة الكرة المصرية، بجانب فضوله للتواجد في البلد التي ينتمي لها محمد صلاح.