رياضة | تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرنامج الإسباني الشهير El chiringuito تطورات جديدة بشأن عملية انتقال النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وقد ارتبط بول بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل ، خاصة مع عودة زين الدين زيدان إلى مقاعد ريال مدريد مرة أخرى.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني: تعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا تم عمليًا ، الفرنسي قال لـ مانشستر يونايتد إنه يريد الرحيل.

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بينما قال الصحفي الآخر خوسيه آلفاريز: زيدان يدعم صفقة بوجبا في الكثير من الأحيان ، وكانت آخر مكالمة بينهم اليوم.

وقد قال بوجبا في تصريحات سابقة منذ عدة أيام: لطالما قلت أن ريال مدريد هو نادي أحلام الجميع ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم ، هذا حلم لجميع الأطفال ولجميع لاعبي كرة قدم ، والأمر ازاد بوجود زيدان.

وأضاف: ولكن ، أنا هنا سعيد في مانشستر الآن ، لدينا مدرب جديد وسعيد بمكاني ، فيما بعد، لا ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل.