شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: منتخب الشباب استفاد من دورة شمال أفريقيا الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، أهمية مشاركة الفراعنة في دورة شمال أفريقيا الودية، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يبذل جهودا كبيرة لاختيار اللاعبين الأنسب.

قال في تصريحات، الاثنين: «نحن الآن في مرحلة بناء جيل من اللاعبين الشباب ممن يستحقون تمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية»، مضيفًا: «المنتخب استفاد واكتسب خبرات من مواجهة تنزانيا».

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كان منتخب الشباب تغلب على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن دورة شمال أفريقيا المقامة حاليا في مدينة الإسكندرية.

أضاف «ياسين»: «لا شك أن هناك اخطاء ولكن التجارب الودية هدفها الاساسي هو الوقوف على مستوى اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ فكر الجهاز الفنى».

تابع: «البطولة تمتاز بالتنوع بين المدارس المختلفة من خلال مشاركة المغرب وكينيا وتنزانيا والجزائر، وكل مدرسة تمتاز بخاصية سواء من خلال الاعتماد على القوة والسرعة أو الالتحامات أو المهارات والتكتيك».