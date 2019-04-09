شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب "شيزا" عن إنبى فى بداية برنامج مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر الدولى التنزانى يحيى شيزا صانع ألعاب إنبى، فى الغياب عن فريقه فى بداية استعدادات الفريق البترولى لمواجهة الجونة، التى ستجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين بالدورى الممتاز.

وكان شيزا قد غاب عن إنبى فى الفترة الأخيرة منذ انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى مواجهة أوغندا التى أقيمت يوم 24 من شهر مارس الماضى، فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تأهل من خلالها المنتخب التنزانى إلى البطولة الأفريقية التى ستقام فى مصر.

ولم يحصل شيزا على تأشيرة العودة إلى القاهرة ويجرى مسئولو نادى إنبى اتصالات من أجل حصوله على التأشيرة من قبل السفارة المصرية بتنزانيا حتى يتثنى التحاقه مجددا بالفريق البترولى خلال الفترة المقبلة.