شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت مجزية فى إف سى مصر للفوز على السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو إف سى مصر صاحب الصدارة بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى على تحفيز لاعبيهم قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السويس، فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى لتحقيق الانتصار على أبناء الغريب، وحسم الصعود لدورى الأضواء والشهرة.
وقد رصد مسئولو إف سى مصر 10 آلاف جنيه كمكافأة لكل لاعب فى حالة تحقيق الفوز على السويس، فى إطار رغبة الإدارة لحسم الصعود بشكل رسمى فى تلك المواجهة وعدم الإرتكان للقاء الأخير أمام المريخ ببورسعيد.
يذكر أن إف سى مصر يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الترسانة وسيراميكا صاحبى المركز الثانى والثالث برصيد 47 نقطة .
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