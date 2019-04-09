انت الان تتابع ليفربول لـ«صلاح»: الضحك يحافظ على اللياقة البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

محمد صلاح

حرص نادي ليفربول على مداعبة النجم الدولي المصري محمد صلاح، قبل مواجهة الريدز المرتقبة أمام بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غد. وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُحافظ الضحك على اللياقة البدنية، فهو يُنشط عضلات الحجاب الحاجز، والوجه، والبطن، والظهر، والأرجل، وللحصول على نتيجةٍ جيدة يجب الاستمرار بالضحك مدّة ثلاثين ثانية". وأطاح ليفربول ببورتو من منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بعد الفوز عليه بخماسية دون رد في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

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يُحافظ الضحك على اللياقة البدنية، فهو يُنشط عضلات الحجاب الحاجز، والوجه، والبطن، والظهر، والأرجل، وللحصول على نتيجةٍ جيدة يجب الاستمرار بالضحك مدّة ثلاثين ثانية. ???? pic.twitter.com/34XUeMmGRc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 8, 2019 وتأهل ليفربول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا،