انت الان تتابع خطأ فادح لإبراهيم المنيسي في قناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الأهلي و صن داونز
وقع الإعلامي إبراهيم المنيسي في خطأ فادح على شاشة قناة الأهلي أثناء تقديمه حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة»، وأثناء تعليقه على خسارة الفريق الفادحة بخماسية نظيفة أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، السبت الماضي، في دور النهائي بدوري أبطال إفريقيا. وظهر على المنيسي حالة من الارتباك الشديد وعدم التركيز، حيث قال إن مباراة الإياب أمام صن داونز ستكون بسعة ملعب ستاد الجيش ببرج العرب كاملة، أي حضور 60 ألف متفرج، ليقاطعه عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي قائلًا: «بس لسه تقريبًا مخدناش موافقة بالسعة الكاملة».
ليعود المنيسي ويواصل حديثه أن سعر التذكرة 5 جنيهات فقط طالبا حضور الجماهير بشكل كبير ليعود فريق الإعداد القناة ويصحح معلومات المنيسي بأن تذكرة المباراة بـ10 جنيهات وليست بخمسة. الارتباك وعدم التركيز ظهر على المنيسي والقيعي بالإضافة إلى تركيز الثنائي تصدير غضب محمود الخطيب، رئيس النادي خلال الجلسة التي
ليعود المنيسي ويواصل حديثه أن سعر التذكرة 5 جنيهات فقط طالبا حضور الجماهير بشكل كبير ليعود فريق الإعداد القناة ويصحح معلومات المنيسي بأن تذكرة المباراة بـ10 جنيهات وليست بخمسة.
الارتباك وعدم التركيز ظهر على المنيسي والقيعي بالإضافة إلى تركيز الثنائي تصدير غضب محمود الخطيب، رئيس النادي خلال الجلسة التي جمعتهما، الإثنين، قبل انطلاق المران الجماعي على ستاد مختار التتش بالجزيرة، كما تبين عقب الجلسة حرص المواقع ومنصات الإعلام تصديرها لجماهير الأهلي عقب الخسارة الفادحة أمام الفريق الجنوب إفريقي هو فقط غضب رئيس النادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مصر للمقاصة، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز ثم مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل بملعب برج العرب.
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