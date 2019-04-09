انت الان تتابع كرة طائرة.. سموحة يلاقي الأهلي في نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
الأهلي
تأهل فريق كرة الطائرة رجال بنادي سموحة للدور النهائي من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، التي أقيمت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 11 أبريل المقبل بعدما تمكن من التغلب على فريق أهلي طرابلس الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق سموحة على أهلي طرابلس في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-21، 25-21 و25-23 على التوالي، ليحسم تأهله للقاء الختامي.
ليضرب سموحة موعدًا مع الأهلي الذي تأهل بدوره للمباراة النهائية على نظيره السويحلي الليبي بثلاثة أشواط مُقابل شوط وحيد. وقدم الأهلي عرضا قويا وحقق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، فاجأ الفريق الليبي صاحب الأرض والجمهور وتمكن من الفوز بأول شوط بنتيجة 25-12، بعدها تمكن لاعبو الأهلي من تعديل النتيجة والفوز
ليضرب سموحة موعدًا مع الأهلي الذي تأهل بدوره للمباراة النهائية على نظيره السويحلي الليبي بثلاثة أشواط مُقابل شوط وحيد.
وقدم الأهلي عرضا قويا وحقق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، فاجأ الفريق الليبي صاحب الأرض والجمهور وتمكن من الفوز بأول شوط بنتيجة 25-12، بعدها تمكن لاعبو الأهلي من تعديل النتيجة والفوز في الشوط الثاني 25-21، ثم واصل تفوقه في االشوط الثالث بنتيجة 25-16، والفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-20.ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الأهلي المصري في المباراة النهائية، بعدما نجح مستضيف البطولة في إقصاء السويحلي الليبي بثلاثة أشواط لواحد.
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