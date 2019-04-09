انت الان تتابع بعد هدفي هازارد.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بمهارة رائعة، افتتح النجم البلجيكي ايدين هازارد، التسجيل لفريق تشيلسي، بعدما انطلق من وسط الملعب، وتلاعب بدفاع وست هام يونايتد، بمجهود فردي، وسدد كرة زاحفة فشل لوكاس فابيانسكي، في التصدي لها، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، ليقود البلوز للتقدم إلى المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

هازارد ساهم هذا الموسم في 28 هدفًا -أكثر لاعب ساهم في احراز أهداف -، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 12 أخرى، وتصدر سباق أفضل صانع ألعاب في البريميرليج. وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي: 1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 3- ساديو ماني

هازارد ساهم هذا الموسم في 28 هدفًا -أكثر لاعب ساهم في احراز أهداف -، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 12 أخرى، وتصدر سباق أفضل صانع ألعاب في البريميرليج. وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

1- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 18 هدفًا. 3- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 17 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 17 هدفًا. Advertisements 5- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 6- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا. 7- رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 15 هدفًا. 8- ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا. 9- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 13 هدفًا. 10- روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا. 11- هيونج مين سون لاعب توتنهام برصيد 12 هدفًا.

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