عدلي القيعي يوجه رسالة شديدة اللهجة لجماهير الأهلي

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
عدلي القيعي
ظهر عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي على قناة النادي منفعلًا، وموجهًا انفعاله إلى الجماهير الحمراء حول مباراة الإياب بدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أمام صن دوانز الجنوب إفريقي، حيث أكد عدلي القيعي ان الأهلي قادر على تقديم مباراة جيدة بشرط عدم تدخل الجماهير في طريقة لعب الفريق وعدم مطالبتهم بتسجيل 6 أهداف. ووجه القيعي حديثه خلال تواجده في برنامج «ملك وكتابة» لجماهير النادي الأهلي منفعلًا : «سيب اللاعيبة تلعب براحتها متحددليش أكسب كام ومتفضلش تضغط على اللاعيبة كل شوية».
وأكد عدلي القيعي أن الجماهير الحمراء ستتواجد بكثافة في استاد برج العرب لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية قائلًا : «الجماهير هتكون موجودة في الماتش بس مش كل شوية بقى تفضل تطالب اللاعيبة تجيب كام جول.. سيبوهم يلعبوا براحتهم.. مش كل شوية تقولي ماجبتوش خمسة ليه
وأكد عدلي القيعي أن الجماهير الحمراء ستتواجد بكثافة في استاد برج العرب لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية بالبطولة الإفريقية قائلًا : «الجماهير هتكون موجودة في الماتش بس مش كل شوية بقى تفضل تطالب اللاعيبة تجيب كام جول.. سيبوهم يلعبوا براحتهم.. مش كل شوية تقولي ماجبتوش خمسة ليه مجبتوش ستة ليه أنتم تروحوا تعملوا اللي عليكم ومالكوش دعوة النتيجة تبقى كام».
وسقط فريق الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الأهلي سوف يلتقي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب بدور الربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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