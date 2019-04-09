انت الان تتابع نجم البرازيل يزور الأهرامات قبل قرعة كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

حرص مدافع منتخب البرازيل الأسبق وحامل لقب كأس العالم 1994، ألداير، على تلبية دعوة اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا خلال زيارته لمصر اليوم الاثنين، حيث جاء ألداير إلى القاهرة في ضيافة اللواء باسم رياض رئيس نادي حرس الحدود ومساعد وزير الدفاع. وحرصت اللجنة المنظمة على دعوة النجم الدولي وشاركته زيارة الأهرامات التي تستقبل حفل سحب قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، واستقبل حسام الزناتي مساعد محمد فضل ألداير وشاركه في جولته. ألداير فاز مع البرازيل بكأس العالم 1994 وحل ثانيا مع بلاده في مونديال 1998 كما توج بالدوري الإيطالي بقميص روما موسم 2000-2001.

وحرص محمد فضل مدير البطولة على نقل تحياته إلى ألداير، مع اعتذاره عن عدم استطاعته زيارة الأهرامات معه لارتباطه باجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتنسيق التفاصيل النهائية لحفل سحب القرعة. ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006)، وتنظم مصر نسخة

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