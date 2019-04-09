انت الان تتابع أحمد أحمد وأبوريدة في جولة تفقدية بملاعب القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

أبو ريدة

زارت قيادات اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ومحمد فضل مدير البطولة، وأحمد مجاهد المنسق العام، برفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استاد القاهرة الدولي ، واستاد الدفاع الجوي. وتأتي هذه الزيارة لمتابعة آخر استعدادات استاد القاهرة والدفاع الجوي وعمليات التطوير في المنشآت، حيث تسير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها لاستقبال البطولة القارية الكبيرة في شهر يونيو المقبل.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي، موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر، وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو، كما ستقام قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات يوم الجمعة 12 أبريل المقبل، وكان من المفترض أن تبدأ البطولة يوم