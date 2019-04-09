أحمد أحمد وأبوريدة في جولة تفقدية بملاعب القاهرة

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
أبو ريدة
زارت قيادات اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ومحمد فضل مدير البطولة، وأحمد مجاهد المنسق العام، برفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استاد القاهرة الدولي ، واستاد الدفاع الجوي. وتأتي هذه الزيارة لمتابعة آخر استعدادات استاد القاهرة والدفاع الجوي وعمليات التطوير في المنشآت، حيث تسير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها لاستقبال البطولة القارية الكبيرة في شهر يونيو المقبل.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي، موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر، وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو، كما ستقام قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات يوم الجمعة 12 أبريل المقبل، وكان من المفترض أن تبدأ البطولة يوم
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي، موعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة بمصر، وأقر الاتحاد الإفريقي بأن البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 13 يوليو، كما ستقام قرعة البطولة بمنطقة الأهرامات يوم الجمعة 12 أبريل المقبل، وكان من المفترض أن تبدأ البطولة يوم 14 يونيو المقبل، لكن مصر والدول العربية طالبت بتأخير انطلاقها لمدة أسبوع حتى انتهاء شهر رمضان، وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة.
وللمرة الخامسة في تاريخ مصر، نالت، شرف تنظيم كأس الأمم 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، في وقت سابق، سحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون، لعدم جاهزية الملاعب لاستضافة العرس القاري.
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