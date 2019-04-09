انت الان تتابع هازارد يقود تشيلسي لتخطي عقبة وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١١ م

هازارد

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بهدفين نظيفين، سجلهما النجم البلجيكي إيدين هازارد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتقي البلوز إلى المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق نقطتين عن توتنهام الرابع، و3 نقاط عن آرسنال الخامس، علمًا بأن للأخيرين مباراة مؤجلة لكل منهما، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

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فريق تشيلسي سيطر على مجريات الأمور، لكن دون تهديد على مرمى وست هام، حتى جاءت الدقيقة 24، عندما تسلم إيدين هازارد الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة داخل الشباك. سيطرة فريق البلوز ظلت قائمة طوال سير اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل