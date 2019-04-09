هازارد يقود تشيلسي لتخطي عقبة وست هام

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تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١١ م
هازارد
حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بهدفين نظيفين، سجلهما النجم البلجيكي إيدين هازارد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتقي البلوز إلى المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق نقطتين عن توتنهام الرابع، و3 نقاط عن آرسنال الخامس، علمًا بأن للأخيرين مباراة مؤجلة لكل منهما، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.
فريق تشيلسي سيطر على مجريات الأمور، لكن دون تهديد على مرمى وست هام، حتى جاءت الدقيقة 24، عندما تسلم إيدين هازارد الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة داخل الشباك. سيطرة فريق البلوز ظلت قائمة طوال سير اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل
فريق تشيلسي سيطر على مجريات الأمور، لكن دون تهديد على مرمى وست هام، حتى جاءت الدقيقة 24، عندما تسلم إيدين هازارد الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة داخل الشباك.
سيطرة فريق البلوز ظلت قائمة طوال سير اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل لم يختبر الحارس الإسباني كيبا حارس مرمى تشيلسي، وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق جيرو الذي سدد كرة من زاوية ضيقة لكن الحارس لوكاس فابيانسكي أنقذها ببراعة.
النجم البلجيكي رفض أن تنتهي المباراة، دون أن يترك بصمة ختامية، عندما تسلم الكرة في الدقيقة الأخيرة، وانطلق وسط دفاع وست هام، الذي شتت الكرة، لتصل إلى باركلي، ليرسل عرضية وصلت إلى هازارد، الذي سدد في الزاوية البعيدة للحارس، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بهدفين نظيفين.
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