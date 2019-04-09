انت الان تتابع نجوم الكرة المصرية في عزاء سعد سليط لاعب المنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

عزاء سعد سليط

اقيم مساء اليوم الإثنين عزاء الراحل سعد سليط نجم نادي المنصورة والمنتخب الوطني السابق بمسجد الحـامدية الشاذلية، وشهد العزاء حضور عددًا من نجوم الكرة المصرية على رأسهم عبدالعزيز عبدالشافي نجم الأهلي السابق ومحمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق ومصطفى رياض نجم الشواكيش، إبراهيم عبدالصمد المدير الفني السابق لأكاديميات الأهلي ومحمود الخواجة نجم الزمالك السابق وعبدالحميد بسيوني أحمد صالح ووليد صلاح عبداللطيف وتامر بجاتو نجوم الزمالك السابقين وياسر ريان نجم الأهلي السابق وعزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وعدد من نجوم المنصورة القدامى.

ورحل نجم المنصورة السابق مساء الثلاثاء الماضي، بعد سنوات من العطاء للكرة المصرية ونادي المنصورة، حيث بدأ مشواره مع المنصورة في الدوري الممتاز جاءت خلال لقاء فريقه أمام القناة يوم 20 سبتمبر عام 1974، وانتهى اللقاء بفوز المنصورة 3-0 وأحرز سليط هدفاً، وفي موسم 85-86 خاض سعد سليط آخر مبارياته في الدوري