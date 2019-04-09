شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يسخر من «كوبري معلول» أمام صن داونز: «ولا كوبري أكتوبر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، من المراوغة التي تعرض لها علي معلول، الظهير الأيسر لنادي الأهلي، في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

قال في تصريحات لقناة «النهار»، مساء الاثنين: «ربنا يستر والفرقة دي ما تكسبش هنا، صن داونز أتقل من الأهلي، دي فرقة كورة والتيكي تاكا شغالة».

Advertisements

أضاف: «علي معلول خد كوبري من لاعب صن داونز ولا كوبري أكتوبر، علي من كسوفه وقف، كوبري مخدوش لاعب في دورة في الخماسي، ولا كوبري أكتوبر».

يحتاج الأهلي للفوز بـ5 أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صن داونز، السبت، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة مفتاح تأهله للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا.