شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يسخر من «كوبري معلول» أمام صن داونز: «ولا كوبري أكتوبر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، من المراوغة التي تعرض لها علي معلول، الظهير الأيسر لنادي الأهلي، في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.
قال في تصريحات لقناة «النهار»، مساء الاثنين: «ربنا يستر والفرقة دي ما تكسبش هنا، صن داونز أتقل من الأهلي، دي فرقة كورة والتيكي تاكا شغالة».
أضاف: «علي معلول خد كوبري من لاعب صن داونز ولا كوبري أكتوبر، علي من كسوفه وقف، كوبري مخدوش لاعب في دورة في الخماسي، ولا كوبري أكتوبر».
يحتاج الأهلي للفوز بـ5 أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صن داونز، السبت، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة مفتاح تأهله للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال يسخر من «كوبري معلول» أمام صن داونز: «ولا كوبري أكتوبر» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.