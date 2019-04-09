شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتحدى الأوزبك.. والأهلي يواجه الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

ما بين التمسك بالصدارة والعودة للمنافسة، يخوض ممثلا الوطن الاتحاد والأهلي مساء اليوم (الثلاثاء) ثالث اللقاءات في دوري أبطال آسيا، ففي عروس البحر الأحمر يستضيف الاتحاد متصدر مجموعته نظيره فريق لوكوموتيف الأوزبكي عند الساعة 8:45م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، كما يستضيف الأهلي نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني عند الساعة 6:30م على استاد زعبيل بنادي الوصل بالإمارات.

يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام لوكوموتيف وهو متصدر فرق مجموعته الثانية بفارق الأهداف، إذ تتساوى الفرق الأربعة بالنقاط بواقع ثلاث نقاط لكل فريق من فوز وخسارة، ويطمح الفريق الاتحادي للعودة لنغمة الانتصارات الآسيوية بعد الخسارة القاسية التي تلقاها في الجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي والتي سبقها فوز قوي على الريان القطري.

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ورغم الظروف الصعبة المحيطة بالنمور خلال الفترة الماضية والتي جعلته يصارع من كل الجهات لاسيما في دوري المحترفين السعودي للهروب من مراكز المؤخرة، إلا إن الفريق قادر على المنافسة وبقوة على إحدى بطاقتي التأهل الآسيوي لدور الـ16، واعتمد مدرب الفريق لويس سييرا على عدد من الأسماء البديلة لخوض غمار هذا اللقاء لاسيما الرباعي المحلي ناصر الشمراني وعبدالعزيز البيشي وزياد الصحفي وخالد السميري، ومتى ما ظهر الاتحاد بذات المستوى أمام الريان القطري فإن الفريق مرشح قوي لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على الصدارة رغم أنه سيفتقد اللاعب رقم واحد ألا وهو الجمهور بسبب العقوبة الآسيوية والتي ستنتهي مع نهاية هذه المباراة.

فيما تعرض فريق لوكوموتيف الأوزبكي هو الآخر للخسارة في الجولة الماضية أمام الريان القطري، ما جعله يحتل ثالث الترتيب بفارق هدف عن الوحدة الإماراتي، وتعد هذه المباراة فرصته لإنهاء الدور الأول برصيد جيد من النقاط فالتعادل أو الفوز سيزيد حظوظه في الدور الثاني لأفضلية خوضه لقاءين على ملعبه وبين جماهيره من اللقاءات الثلاثة، بعكس فريق الاتحاد الذي سيخوض لقاء وحيدا على ملعبه أمام الوحدة الإماراتي.

وفي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يخوض فريق الأهلي لقاء صعبا وقوياً أمام بيرسبوليس الإيراني، ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على السد القطري وخسارة من باختكور الأوزبكي، ويسعى الفريق الأهلاوي لتجاوز منافسه في لقاء الليلة للعودة مجددا للصدارة وإنهاء آمال الفريق الإيراني في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، إذ يملك الفريق الإيراني نقطة وحيدة من تعادله مع باختاكور الأوزبكي وخسارته من السد القطري، واعتمد مدرب الأهلي خورخي فوساتي على التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق الإيراني طمعا في حصد نقاط اللقاء وتعزيز الرصيد النقطي للفريق قبل خوض غمار الدور الثاني من البطولة.