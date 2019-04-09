شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي: المواجهة صعبة.. وسييرا: هدفنا الفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك ، عادل الماس (جدة)

اختتم الفريق الأهلاوي تحضيراته الفنية لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني اليوم (الثلاثاء)، في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ اطمأن المدرب فوساتي على جاهزية لاعبيه وذلك خلال المناورة الكروية التي أجراها، اعتمد فيها على التشكيل الذي سيدخل به اللقاء.

من جهته، شدد المدرب فوساتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، على أن فريقه سيلعب مساء اليوم مواجهة صعبة أمام منافس قوي يملك العديد من اللاعبين المميزين في كافة مراكز اللعب، وهدفنا تحقيق النقاط الـ3».

من جانبه، أكد النجم حسين عبدالغني أن الفريق هدفه الأول خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الـ4 من دوري أبطال آسيا، والتأهل لدور الـ16 من البطولة، وهذا لن يتحقق إلا بالانتصار «سنخوض مساء اليوم لقاء مهما في المشوار الآسيوي»، متمنيا تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة.

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من جهة أخرى، احتفت البعثة الأهلاوية في الدوحة بمترجم الفريق مشاري الغامدي، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

في المقابل، أنهى مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة لوكوموتيف الأوزبكي اليوم (الثلاثاء)، ضمن البطولة الآسيوية، وأجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، إذ طالب اللاعبين بالتركيز والانضباط الفني خلال مجريات اللقاء.

من جهته، أكد المدرب سييرا أن فريقه لن يفرط في نقاط المباراة وسيعمل على تحقيق الفوز والنقاط والمحافظة على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظه في بلوغ دور الـ16 في البطولة القارية الكبرى.