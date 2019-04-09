شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مواجهة النجم الساحلى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم الثلاثاء فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة السلوفينى نيكولا، نظيره النجم الساحلى فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا على حوريا الغينى بنتيجة 40 / 14 فى أولى لقاءاته أول أمس الأحد، قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الإثنين.

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فيما يلتقى فريق سموحة السكندرى اليوم نظيره وداد سمارة المغربى فى ثان جولاته، بعدما فاز على أوكا الكونغولى الجولة الماضية بنتيجة 44 / 14 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بينما يشارك الفريق السكندرى فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم المنقضى.

ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك، بينما يطمح فريق سموحة فى الوصول إلى منصة التتويج فى ظل الإمكانيات التى يمتلكها لاعبوه.