شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم من دوري المظاليم تحت منظار طنطا بعد الاقتراب من الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى لنادى طنطا بقيادة أيمن المزين وضع خطة تضمن استمرار الفريق فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط سريعا لدورى القسم الثانى، بعد قرار إدارة طنطا بتجديد الثقة فى المزين للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق بالدورى الممتاز، ووضع الجهاز الفنى لطنطا خطة تضمن التعاقد مع لاعبين مميزين من لاعبى القسم الثانى بتكاليف ليست كبيرة لعدم تحميل خزينة النادى أعباء مالية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة للمحافظة على القوام الأساسى للفريق والذى ساهم فى صعود طنطا للدورى الممتاز، ووضع الجهاز الفنى لطنطا خمسة لاعبين تحت المنظار من أجل التعاقد معهم خلال المرحلة المقبلة، وهم كارفالا مهاجم دمنهور وكريم أشرف هداف بنى سويف وكريم بدير صانع ألعاب المنصورة ومصطفى سلطان مهاجم أف سى مصر وأحمد فهمى الجناح الأيمن لفريق غزل المحلة.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفنى لطنطا فى المفاوضات الرسمية لضم اللاعبين المميزين بدورى القسم الثانى، عقب حسم مباراة الفريق أمام سيدى سالم والمقرر لها الخميس المقبل باستاد كفر الشيخ.

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فى المقابل حذر فايز عريبى لاعبى الفريق من الدخول فى مفاوضات مع أى ناد خلال الفترة الحالية خاصة بعد رصد إدارة النادى وجود مفاوضات سرية بين أندية الدورى الممتاز والثلاثى إسلام طارق حارس الفريق ومحمود مسعود مدافع الفريق وعبد الرحمن الدح مهاجم وهداف الفريق بدورى القسم الثانى.

على جانب آخر رفض أيمن المزين المدير الفنى لطنطا العروض المقدمة له من أندية الأولمبى والمنيا لتولى القيادة الفنية لأحدهما فى دورى القسم الثانى فى الموسم المقبل بدورى القسم الثانى، بعد قرار إدارة طنطا تجديد عقد المدير الفنى لموسم إضافى من أجل تولى قيادة الفريق بالدورى الممتاز، وذلك تكرارا لتجربة الفريق مع خالد عيد منذ موسمين فى الوقت الذى رفض فيه المزين إجراء أى تعديلات على تشكيل الجهاز المعاون له والاكتفاء بتواجد الثنائى محمد عطية ووليد المحروقى كمساعدين له فى الجهاز الفنى للفريق بدورى الأضواء والشهرة.