شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد فى معسكر مغلق استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان معسكرا مغلقا اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة بيراميدز، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس.

وكان الاتحاد السكندرى تلقى هزيمة مفاجئة أمام بتروجت أمس بهدف مقابل للا شىء وهو ما أدى لتجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة، وهو ما أدخله منطقة الخطورة.

ويأمل حلمى طولان فى الخروج بنتيجة إيجابية خلال لقاء بيراميدز، حتى لا يدخل فى معمعة الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالدورى.