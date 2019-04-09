الأهلى يواجه هليوبوليس فى قبل نهائى دورى سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دورى سيدات السلة، بنظام الـ " best of 3 "، وهو النظام الذى ينص على إقامة 3 مباريات بين الفرق التى تأهلت إلى هذا الدور .
ويلتقى اليوم الأهلى مع هليوبوليس، فى أول مواجهة بين الفريقين، بينما تقام باقى المواجهات بينهما أيام 10 و13 أبريل الجارى، وتقام المباريات بصالة استاد القاهرة .
كما يلتقى فى منافسات الدور سبورتنج وسموحة، على أن تقام مبارياتهما ايام 10 و11 و13 أبريل الحالى بصالة النادى الأولمبى.
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