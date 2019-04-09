فيديو .. اعتذار لاعبي الأهلي للجماهير

حسام الحارتي

عرض برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " فيديو يبرز اعتذار لاعبي النادي الأهلي بعد تلقي هزيمة كارثية أمام صن داونز الجنوب أفريقي للجماهير. ووجه حسام عاشور لاعب الفريق الأول الاعتذار إلى مشجعي النادي الأهلي قائلا: "إحنا بنعتذر وزعلانين أكتر منكم وهنفرح قريب". وتابع: "كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم معانا غير كل مرة ومش هنسكت وهنفرح الجمهور وهما لهم الحق إنهم يزعلوا مننا". تعليقات القراء

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