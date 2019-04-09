حسن العمدة
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه من الصعب تقديم موعد مباراة الأهلي مع المقاصة.
وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من الصعب تقديم موعد مباراة الأهلي مع المقاصة بسبب لقاء الإسماعيلي أمام الجونة".
وأكمل: "كنا نراعي ذلك زمان، ونحمد الله أن مباراة ليفربول مع بورتو في دوري أبطال أوروبا ستقام غدًا وليس الأربعاء".
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين عن إمكانية تقديم موعد الأهلي والمقاصة: كان زمان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.