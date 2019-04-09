عامر حسين عن إمكانية تقديم موعد الأهلي والمقاصة: كان زمان.. فيديو

حسن العمدة

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه من الصعب تقديم موعد مباراة الأهلي مع المقاصة.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من الصعب تقديم موعد مباراة الأهلي مع المقاصة بسبب لقاء الإسماعيلي أمام الجونة".

وأكمل: "كنا نراعي ذلك زمان، ونحمد الله أن مباراة ليفربول مع بورتو في دوري أبطال أوروبا ستقام غدًا وليس الأربعاء".

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