النشرة الرياضية| ثورة في الأهلي.. وجدل بسبب غلاف الأهرام الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد فى بدايته جلسة عاصفة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي والفريق الأحمر وتخلله أزمة بسبب ملعب برج العرب واستضافته لمواجهة صنداونز وانتهي بغلاف الأهرام الرياضي المثير للجدل.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

الخطيب يناشد وزير الداخلية

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ناشده بالموافقة على زيادة الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي المقبلة أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال افريقيا.

جروس يقرر العفو عن كهربا

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عن اتجاه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض عن العفو عن اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق بعدما بدر منه من اعتراضات خلال مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري.

كواليس جلسة الخطيب العاصفة: الاعتذار مرفوض.. حافظوا على تاريخ الأهلي

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الاعتذار أو تقديم أية مبررات بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق بخماسية أمام صنداونز، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

في اعتذار رسمي.. عاشور يكشف "كلمات الخطيب".. وإكرامي: علينا رد الاعتبار

تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عن السقوط الفادح للفريق في جنوب إفريقيا بالخسارة بخماسية دون رد أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا.

عبدالحفيظ: نعتذر لكيان الأهلي.. ونقدّر ثورة الجماهير

تقدم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بالاعتذار لكيان النادي الأهلي من جماهير ومسؤولين، نيابة عن قطاع الكرة بالكامل.

لاسارتي: نسعى لتخطي "الانكسار".. وأطالب الجماهير بالثقة

قدم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، اعتذارًا مرة أخرى لجماهير الأهلي بسبب ما حدث في جنوب أفريقيا والخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق الأحمر بخماسية دون رد أمام صنداونز، لافتًا إلى أن الجميع يسعى لتخطي الانكسار بسبب اللقاء.

رسميا.. الأهلي وصنداونز على برج العرب.. والزمالك وأغادير بالسويس

أكد اتحاد الكرة أن مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الكاف يدعو أبوتريكة ودروجبا وإيتو لقرعة كأس الأمم

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الدعوة لمحمد أبوتريكة النجم السابق لفريق الأهلي المصري والمنتخب المصري، لحضور حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

كلوب: لم أقلق بشأن صلاح "المتطور"

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن ضرورة احترام فريق بورتو البرتغالي الذي سيواجهه الريدز في دوري أبطال أوروبا، لافتًا إلى أنه لم يكن قلقًا بشأن استمرار تطور النجم المصري محمد صلاح.

المسابقات تعلن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري مع النجوم ووادي دجلة -على الترتيب-.

كلوب يشيد بقرار صلاح أمام ساوثهامبتون

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالهدف الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح أمام ساوثهامبتون، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار الأفضل بعدم التمرير إلى زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

رسميًا.. كاف ينفي تحديده تصنيف منتخبات أمم إفريقيا

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا ينفي خلاله تحديده للتصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر.

"6-0 سهلة عليكم".. رسالة جديدة من جماهير الأهلي (صورة)

وجهت جماهير الأهلي رسالة جديدة للاعبي الفريق، خلال تواجدهم بالصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة لمؤازرة فريق الكرة الطائرة أمام السويحلي الليبي بنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

كرة طائرة.. الأهلي يبلغ نهائي إفريقيا

أهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة "رجال" بعد فوزه على السويحلي الليبي بنتيجة (3-1) في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-12)، (21-25)، (25-16) و(25-20).

مصدر بالإدارة لمصراوي: الزمالك طلب زيادة أعداد الجماهير أمام حسنية أغادير

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المسؤولين داخل القلعة البيضاء خاطبوا اتحاد الكرة والجهات الأمنية، لزيادة أعداد الجماهير خلال مواجهة الفريق أمام حسنية أغادير المغربي.

هازارد يطارد صلاح في صراع الحذاء الذهبي قبل موقعة آنفيلد

اقتحم البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي سباق الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في شباك وست هام في لقاء الجولة 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليمنح فريقه فوزاً بثنائية نظيفة.

اتحاد الكرة: قد يُسمح بحضور 30 ألف مشجع لدعم الأهلي أمام صنداونز

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن ملعب برج العرب بالإسكندرية قد يشهد حضور 30 ألف مشجع لدعم الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القيعي: واجهنا صنداونز تحت تأثير "التخدير "

قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات فى الأهلي أن الخسارة القاسية من صنداونز جاءت لأسباب أخري بعيدة عن الفنيات مشيرا إلى أن الفريق لعب أمام منافسه الجنوب أفريقيى وهو فى حالة "تخدير".

عقوبات غير مسبوقة تطول الجهاز الإداري والفني.. كواليس ثورة الخطيب في الأهلي

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، كواليس الـ 24 ساعة التي أعقبت هزيمة الفريق الأحمر التاريخية من صنداونز الجنوب إفريقي.

خاص.. محلل المنتخب يوجه 3 نصائح للأهلي قبل مواجهة صنداونز

وجه خافيير جوري، محلل أداء منتخب مصر، نصيحة للاعبي الأهلي قبل مباراة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مدحت شلبي لمسئولي الأهلي: استلهموا تجربة بايرن ميونيخ وفكروا في مانويل جوزيه

نصح الإعلامي مدحت شلبي مسئولي النادي الأهلي في إعادة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأحمر لموقعه مرة أخري لخلافات الأوروجوائى مارتن لاسارتي.

"الأهلي بالفعل يغرق".. أول رد من رئيس تحرير "الأهرام الرياضي" على غلاف "الخطيب"

رد محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اقتباس غلاف المجلة في عددها الأخير من غلاف مجلة التايم الأمريكية.

"غلافكم سقطة مهنية".. قناة "الأهلى" ترد على الأهرام الرياضى

قال إبراهيم المنيسي رئيس مجلة النادي الأهلي إن ناديه يريد الحصول على حقه بعد غلاف الأهرام الرياضي حول محمود الخطيب.

بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

نفى أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، ما تردد بشأن انتقال عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019).