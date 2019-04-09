رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء 9 أبريل في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء 9 أبريل في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر سيتي، ضد نظيره فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء 9 أبريل في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الوايت هارت لين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - برناردو - دي بروين.

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خط الهجوم : سترلينج - أجويرو.

وينافس نادي مانشستر سيتي حتى الآن على جميع البطولات التي شارك بها منذ بداية الموسم، حيث وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز بكأس الرابطة الإنجليزية، ويحتل المركز الثاني في جدول البريميرليج.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير في تحقيق إنجازا كبيرا بالوصول إلى دور النصف نهائي من البطولة الأوروبية، بعد المواسم المميزة التي يخوضها الفريق في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي توتنهام :-

لوريس - ألدرفاليد - فيرتونخين - سانشيز - تريبير - روز - سيسوكو - ديلي آلي - كريستيان ايريكسن - سونج هيونج - هاري كين.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي، ضد نادي توتنهام هوتسبير في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.