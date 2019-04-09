رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء 9 أبريل في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الوايت هارت لين، في المباراة التي ست

جمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على فريق برايتون في مباراته الأخيرة، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل البرازيلي جابريل جيسوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وأضاع لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الفرص خلال أحداث المباراة.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير في تحقيق إنجازا كبيرا بالوصول إلى دور النصف نهائي من البطولة الأوروبية، بعد المواسم المميزة التي يخوضها الفريق في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

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