رياضة | موعد مباراة الريان ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الريان ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الريان ضد الوحدة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الريان المركز الأخير على لائحة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط بعد فوزه الجولة الماضية وخسارته في الجولة الأولى مسجلاً ثلاثة أهداف وإستقبل في شباكه ستة أهداف.

في الوقت الذي يحتل فيه نادي الوحدة المركز الثاني بنفس الرصيد ثلاثة نقاط لكن بفارق الأهداف عن الريان حيث نجح مهاجموا الهلال في تسجيل أربعة أهداف وإستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

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توقيت متابعة مباراة الريان ضد الوحدة اليوم الثلاثاء

تبدأ مباراة الريان ضد الوحدة والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لمباراة الريان ضد الوحدة

تنقل مباراة الريان ضد الوحدة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3 ويعلق عليها الثنائي عصام الشوالي وخالد الحدي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي دونج جين كيم.