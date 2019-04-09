رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي ليفربول بقيادة العملاق يورجن كلوب صدام قوي على ملعبه أمام بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء 9/4/2019، بمباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول منافسه بورتو مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستنقل مباراة ليفربول مع بورتو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق الثنائي رؤوف خليف وحسن العيدروس.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بدوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

ويتوقع أن يدخل الريدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جيمس ميلنر، أليكسندر أرنولد

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خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جوردان هيندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

ويتوقع أن يدخل بورتو بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

خط الدفاع: ويلسون جانا، فيليبي مونتيرو، بيبي، إيدير ميليتاو

خط الوسط: جيسوس كورونا، دانيلو بيريرا، هيكتور هيريرا، أوتافيو إدميلسون

خط الهجوم: فرانسيسكو سواريز، موسى ماريجا