رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب مباراة نارية على ملعبه ضد بورتو البرتغالي وذلك مساء اليوم الثلاثاء 9/4/2019، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب فريقا ليفربول وبورتو البرتغالي وذلك اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح للعودة والتسجيل أوروبياً وذلك لقيادة فريقه إلى دور نصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

وصعد ليفربول لدور ربع النهائي بعدما تغلب على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر بينما على الجانب الآخر قد انتصر بورتو على روما بنتيجة 4-3.

وسيتم نقل مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق الثنائي رؤوف خليف وحسن العيدروس، بجانب قنوات أخرى مثل:

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- قناة BT Sport 2 HD

- قناة M4 Sport

- قناة Club RTL

- قناة Arena Sport 1

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بدوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.