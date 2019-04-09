رياضة | موعد مباراة الريان والوحدة اليوم الثلاثاء 9 أبريل في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الريان والوحدة اليوم الثلاثاء 9 أبريل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الريان القطري، منافسه فريق الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء 9 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة نادي ريان القطري، ضد فريق الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وذلك عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق : عصام الشوالي.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية :-

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1- الوحدة 3 نقاط.

2- لوكوموتيف 3 نقاط.

3- الاتحاد 3 نقاط.

4- الريان 3 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الوحدة الإماراتي، ضد فريق الريان القطري في دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.