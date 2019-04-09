رياضة | بيراميدز يوضح حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يوضح حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، عن حقيقة انتقال عبدالله السعيد، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "عفيفي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بشأن ما تردد مؤخرًا في اكثر من مناسبة عن امكانية انتقال قائد فريق نادي بيراميدز عبد الله السعيد لنادي الزمالك بنهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق".

وأكمل: "كما ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الاساسية بعد نهاية الموسم".

واختتم: "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج ويهيب نادي بيراميدز بكل السادة الصحفيين تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص النادي".