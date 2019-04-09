رياضة | "هازارد" يفاجئ جماهير تشيلسي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هازارد" يفاجئ جماهير تشيلسي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي، على ترديد جماهير وست هام هتافات بذهابه إلى ريال مدريد وذلك خلال لقاء الفريقي مساء الإثنين، في الدوري الانجليزي.

ورددت جماهير وست هام جملة:"ايدن هازارد، سيذهب لمدريد"، في إشارة إلى محاولة النادي الملكي لضم هازارد وذلك رغم تمسك إدارة البلوز ببقاءه لأنه أحد أفضل لاعبي المنظومة حالياً.

وقال هازارد عقب نهاية المباراة معلقاً على هتافات الجماهير: "إنهم مخطئون، سوف أركز مع تشيلسي حتى نهاية الموسم".

والجدير بالذكر فأن نادي تشيلسي قد فاز على وست هام بهدفبن دون مقابل سجلهما إيدين هازارد خلال الدقيقتين "24 و90".