رياضة | ضياء السيد للعدل: هتبوظ العائلة يا دكتور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد للعدل: هتبوظ العائلة يا دكتور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نجم الأهلى السابق ضياء السيد على سخرية نجله من هزيمة الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بخماسية نظيفة قائلا: "مش هنخسر بعض عشان كورة".

وقال ضياء خلال حواره لبرنامج الماتش مع هانى حتحوت على قناة صدى البلد: نحن عائلة ديموقراطية ولكل منا انتمائه ، ولن نخسر بعض بسبب تشجيع الكرة.

وتابع: قام مدحت العدل بتوجيه الشكر لنجلى علي بعد ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مشيرا إلى أنه قام بالاتصال به قائلا له: هتبوظ لى العائلة يا دكتور.