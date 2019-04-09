رياضة | مدرب المنتخب السابق: جروس وضع نفسه في ورطة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب السابق: جروس وضع نفسه في ورطة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني: “جروس وضع نفسه في ورطة بسبب عدم استخدام سياسة التدوير في صفوف الفريق”.
وتابع: “الزمالك لن يواصل المنافسة في البطولات لو تمسك جروس بعدم التدوير بين اللاعبين، وستظهر بعض السلبيات في الفريق غير موجودة حاليًا”.
ضياء السيد: الزمالك دافع بشكل جيد.. وحسنية أغادير فريق "كيوت"
أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك دافع بشكل جيد أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
وقال "ضياء" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك دافع بشكل جيد أمام حسنية أغادير، الفريق المغربي كان كيوت في هجماته".
وأكمل : "أوباما كان يمكنه التصرف بشكل أفضل في الإنفراد الذي أهدره".