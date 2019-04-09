رياضة | مدرب المنتخب السابق: جروس وضع نفسه في ورطة مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب السابق: جروس وضع نفسه في ورطة مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ضياء السيد نجم النادي الأهلي و مدرب منتخب مصر الأسبق عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني: “جروس وضع نفسه في ورطة بسبب عدم استخدام سياسة التدوير في صفوف الفريق”.

وتابع: “الزمالك لن يواصل المنافسة في البطولات لو تمسك جروس بعدم التدوير بين اللاعبين، وستظهر بعض السلبيات في الفريق غير موجودة حاليًا”.

ضياء السيد: الزمالك دافع بشكل جيد.. وحسنية أغادير فريق "كيوت"

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أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك دافع بشكل جيد أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.