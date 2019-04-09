رياضة | أحمد جمعة: راض عن تجربتي مع أحد السعودي.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جمعة: راض عن تجربتي مع أحد السعودي.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد جمعة لاعب فريق المصري البورسعيدي، أنه راض عن تجربته مع أحد السعودي، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة.

وقال "جمعة" في تصريحات تلفزيونية: " راض عن تجربتي مع الفريق السعودي، منذ الانضمام وأنا أسعى للظهور بمستوى جيد، وأحرز المزيد من الأهداف، ونجحت في إحراز هدف، ولم تكمل التجربة".

وأكمل: " تعرضت للإصابة، بعد شهرين من انضمامي لأحد، وكنت اتحامل على نفسي من أجل المشاركة، ولكن مسئولي النادي السعودي شهروا، أني أضللهم وكان لدي الإصابة، قبل الانضمام ولم أصارحهم بذلك، وهذا الأمر غير صحيح".

واختتم: " انهيت الأمور مع النادي السعودي بشكل ودي، وسوف أجرى الجراحة في الركبة بعد إصابتي بالغضروف، خلال الساعات المقبلة، وأعود إلى صفوف المصري بداية من الموسم المقبل".