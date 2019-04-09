اونلاين | today match مشاهدة حصري بث مباشر ليفربول VS بورتو حصريا bein sport تابع لايف mohamed salah كورة أون لاين kora on line

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موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم

بطولة دورى ابطال اوروبا

توقيت الساعة 21:00 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 22:00 بالتوقيت السعودى

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